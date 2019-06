90 Fazit:

Die deutsche U21-Nationalmannschaft gewinnt ihre EM-Auftaktpartie gegen Dänemark mit 3:1. Nach ihrer auf einem Richter-Treffer (28.) basierenden 1:0-Pausenführung, die wegen der Chancenvorteile verdient gewesen war, geriet die DFB-Auswahl in den ersten Minuten des zweiten Durchgangs am eigenen Sechzehner mehrfach in Bedrängnis; in Minute 48 ließ Skov die beste Chance der Frederiksen-Truppe ungenutzt. Wenig später konnte die Kuntz-Auswahl ihren zweiten Treffer nachlegen: Richter schnappte sich einen viel zu kurzen Rückpass Pedersens in Richtung Torhüter Iversen und schnürte mit einem eiskalten Abschluss seinen Doppelpack (52.). Daraufhin ging das deutsche Team auch dank des erfrischenden Jokers Neuhaus aktiv auf sein drittes Tor und konnte dieses in der 65. Minute in Form eines durch Öztunali und Richter vorbereiteten und durch Waldschmidt gefühlvoll per Lupfer vollendeten Konter bejubeln. Ein echter Kantersieg, der zwischenzeitlich nicht unwahrscheinlich war, wurde später dadurch verhindert, dass Skov einen von Baumgartl verursachten Handelfmeter verwandelte (73.). Der dreifache Punktgewinn geriet in der Schlussphase aber nicht ansatzweise in Gefahr, da der Titelverteidiger die Ruhe bewahrte und einen bis auf die erste Viertelstunde der Partie sehr ordentliche Vorstellung abgeklärt zu Ende brachte. Für beide Nationalteams geht es am Donnerstag weiter. Die Dänen bekommen es um 18:30 Uhr hier in Udine mit der Auswahl Österreichs zu tun. Die DFB-Kicker duellieren sich um 21 Uhr in Triest mit Serbien. Einen schönen Abend noch!

90 Spielende

90 Öztunali an das Außennetz! Der Mainzer wirft auf rechts den Turbo an, lässt den grätschenden Nelsson aussteigen und ballert aus 14 Metern auf die flache kurze Ecke. Iversen hat noch die Fingerspitzen dran und verhindert das vierte Gegentor. Wenig später ertönt der Schlusspfiff im Stadio Friuli.

90 Das DFB-Team lässt Ball und Gegner laufen, betreibt schon seit einigen Minuten aktive Regeneration.

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 4

Der Nachschlag in Udine soll vier Minuten betragen.

88 Skov probiert sich noch einmal mit einem direkten Freistoß aus 25 Metern. Wieder steht dem Torschützenkönig der Superliga die deutsche Mauer im Weg.

87 Nübel spielt einen ziemlich kurzen Pass in Richtung Baumgartl, der deshalb zu einem Sprint gezwungen ist, um noch vor Skov zu klären.

84 Nach einem Zusammenprall mit seinem Kollegen Nielsen muss Pedersen auf dem Feld behandelt werden. Er scheint Schmerzen im linken Knöchel zu haben.

82 Gelbe Karte für Mathias Jensen (Dänemark)

Dänemarks Kapitän Jensen steigt Amiri in der gegnerischen Hälfte von hinten in die Beine. Hier muss Referee Grinfeld noch einmal eingreifen, doch im Großen und Ganzen erlebt er einen ruhigen Abend.

81 Baumgartl lauert nach Amiris scharfer Flanke vom linken Strafraumeck an der mittigen Fünferkante. In höchster Not kann Nelsson per Kopf auf Kosten einer Ecke klären. Die zieht ein Offensivfoul gegen Ingvartsen nach sich.

80 Einwechslung bei Dänemark -> Jonas Wind

80 Auswechslung bei Dänemark -> Jacob Bruun Larsen

80 Einwechslung bei Dänemark -> Mikkel Duelund

80 Auswechslung bei Dänemark -> Philip Billing

79 Einwechslung bei Deutschland -> Suat Serdar

79 Auswechslung bei Deutschland -> Mahmoud Dahoud

78 Nach dem Gegentor schaltet die DFB-Auswahl offensiv wieder einen Gang hoch und will den alten Abstand wiederherstellen. Es deutet wenig darauf hin, dass der verwandelte Strafstoß für Dänemark mehr als einen Ehrentreffer bedeutet.

76 Amiri wuselt sich entlang der linken Grundlinie ganz nahe an den Kasten. Seinen Querpass in den Fünfmeterraum stoppt Torhüter Iversen mit dem linken Bein.

73 Tooor für Dänemark, 3:1 durch Robert Skov

Dänemark hat seinen ersten Turniertreffer! Skov führt mit dem linken Fuß präzise in die flache rechte Ecke aus. Nübel hat sich zwar für die richtige Seite entschieden, kommt aber nicht heran.

72 Es gibt Handelfmeter für Dänemark! In den Nachwehen eines Freistoßes will Kristensen von der rechten Grundlinie vor den Kasten flanken. Baumgartl hebt bei seiner Grätsche den rechten Arm und wehrt den Ball mit dieser ab.

71 Zwei Tore, eine Vorlage: Mit Richter hat soeben der Matchwinner den Rasen verlassen. Amiri darf sich in der Schlussphase für längere Einsätze in der Zukunft präsentieren.

70 Einwechslung bei Dänemark -> Oliver Nielsen

70 Auswechslung bei Dänemark -> Magnus Andersen

70 Einwechslung bei Deutschland -> Nadiem Amiri

70 Auswechslung bei Deutschland -> Marco Richter

68 3:0 endeten auch die deutsch-dänischen Vergleiche bei den letzten beiden U21-Europameisterschaften. Da Österreich am Vorabend Serbien mit 2:0 geschlagen hat, rückt Deutschland auf Platz eins der Gruppe B vor. Das Torverhältnis kann beim Kampf um das Halbfinale am Ende noch eine wichtige Rolle spielen.

65 Tooor für Deutschland, 3:0 durch Luca Waldschmidt

Ein waschechter Konter führt zum dritten DFB-Treffer! Nach der mühsam geklärten Ecke ist das Kuntz-Team über Öztunali und Richter ganz schnell vorne. Waldschmidt rennt allein auf Iversen zu und überwindet diesen aus gut 14 Metern mit einem gefühlvollen Lupfer in die rechte Ecke.

65 Skov schafft es am rechten Strafraumeck zu leicht in eine Schussposition. Sein Versuch mit dem linken Soann wird durch Baumgartl zur Ecke abgefälscht. Die bekommt das deutsche Team erst im zweiten Anlauf geklärt.

63 Öztunali aus der Distanz! Der Mainzer zieht von halblinks nach innen und feuert mit dem rechten Spann in Richtung halbhoher rechter Ecke. Iversen wehrt zur Seite ab; Richters erfolgloser Abstauberversuch erfolgt aus einer Abseitsstellung.

62 Henrichs scheitert an Iversen! Am Ende einer schnellen Umschaltsituation wird der Monegasse auf der linken Strafraumseite von Öztunali in Szene gesetzt. Aus spitzem Winkel probiert er den Beinschuss, doch Iversen verhindert diesen.

61 Skov sprintet auf dem rechten Flügel an Baumgartl vorbei und kann das Spielgerät nach einem unsauberen vorletzten Kontakt noch von der Linie kratzen. Seine Flanke vor den Kasten findet jedoch keinen Abnehmer.

59 Gelbe Karte für Marcus Ingvartsen (Dänemark)

Der künftige Unioner erwischt Tah im deutschen Sechzehner mit dem linken Arm im Gesicht. Er ist der erste Däne, der eine Gelbe Karte aufgebrummt bekommt.

58 Das Frederiksen-Team kommt auch nach der Pause nicht wirklich zielstrebig daher. Es hat allerdings seine Präsenz in und um den Strafraum durchaus erhöht.

55 Kristensen spielt von der rechten Strafraumlinie scharf an die Fünferkante. Bevor ein Kollege einschieben kann, ist der aufmerksame Nübel zur Stelle und wirft sich auf den Ball.

52 Tooor für Deutschland, 2:0 durch Marco Richter

Richter bestraft einen großen Patzer des Dänen Pedersen und netzt zum zweiten Mal! Nach einem Befreiungsschlag will der Außenverteidiger als letzter Abwehrmann von der Mittellinie zu Torhüter Iversen passen. Das Anspiel ist aber viel zu kurz und kann vom Augsburger erlaufen werden. Er geht nach einem 30-Meter-Solo am Strafraum auf dem Weg nach innen noch an Andersen vorbei und schiebt aus zwölf Metern gegen Iversens Laufrichtung unten links ein.

50 Gelbe Karte für Benjamin Henrichs (Deutschland)

Henrichs kann auf seiner linken Abwehrseite nicht mit Skov Schritt halten und reißt ihn zu Boden, um ihn am Eindringen in den Strafraum zu hindern.

49 Nach Pass von Ingvartsen zieht Bruun Larsen am linken Strafraumeck nach innen und probiert sich Glück mit dem rechten Spann. Sein Abschluss segelt etwa einen Meter über den rechten Teil des Querbalkens hinweg.

48 Skov mit der besten Chance der Dänen! Rasmussen spielt aus dem halblinken Mittelfeld einen langen Ball hinter die linke Seite der deutschen Abwehrkette. Skov verarbeitet das Anspiel hervorragend, leitet es vor Henrichs mit dem rechten Innenrist auf die flache linke Ecke. Nübel streckt sich und lenkt die Kugel ins Toraus ab.

47 Während Niels Frederiksen keine personellen Änderungen vorgenommen hat, wechselt Stefan Kuntz einmal. Maier ist in der Kabine geblieben und Neuhaus ab sofort mit dabei.

46 Weiter geht's im Stadio Friuli! Nach deutlichen Anlaufschwierigkeiten hinsichtlich des Ballbesitzes erreichte die DFB-Auswahl nach gut 20 Minuten ein ordentliches spielerisches Niveau, was ziemlich schnell zu zwingenden Strafraumszenen führte. Sie hat es bisher mit einem im Abschluss harmlosen Widersacher zu tun, so dass der bisher einzige Treffer am Ende sogar reichen könnte.

46 Einwechslung bei Deutschland -> Florian Neuhaus

46 Auswechslung bei Deutschland -> Arne Maier

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Die deutsche U21-Nationalmannschaft führt zur Pause ihres EM-Auftaktspiels gegen Dänemark mit 1:0. Die Kuntz-Truppe tat sich in einer tempoarmen Anfangsphase schwer, die Kugel länger in den eigenen Reihen zu halten und war dementsprechend hauptsächlich in der Arbeit gegen die Kombinationen einer passsicheren DBU-Auswahl gefordert. In der Folge konnte sie ihr Aufbauspiel deutlich variabler variabler gestalten und verzeichnete in der 20. Minute nach Vorarbeit von Öztunali durch Richter einen erste gute Gelegenheit. Nach weiteren schnelleren Angriffen über rechts brachte dem DFB-Team ein solcher das Führungstor: Nach Ablage Eggesteins vollendete Richter aus halbrechten 14 Metern mit dem linken Spann in die lange Ecke (28.). In der letzten Viertelstunde ließ die offensive Zielstrebigkeit bei gleichzeitiger Spielkontrolle wieder nach; nur Waldschmidts Fernschuss sorgte noch einmal für ernsthafte Torgefahr (42.). Bis gleich!

45 Ende 1. Halbzeit

45 Richter erobert die Kugel auf der tiefen rechten Seite und flankt auf den Elfmeterpunkt. Waldschmidt kommt zwar mit der Stirn an den Ball, erzeigt aber keinen großen Druck. Die Bogenlampe ist in der rechten Ecke leichte Beute für Iversen.

43 Nach Klostermanns Foul an Pedersen bekommen die Dänen einen Freistoß auf der linken Offensivseite zugesprochen. Skovs Ausführung mit dem linken Spann ist viel zu hoch angesetzt und segelt über Freund und Feind hinweg.

42 Waldschmidt aus der zweiten Reihe! Nach einem langen Ball aus dem Mittelfeld kommt der Freiburger zwar nicht ins Laufduell, kann sich das Leder aber auf den linken Fuß legen und unbedrängt abziehen. Er visiert aus halblinken 20 Metern die obere rechte Ecke an. Iversen lenkt den harten Schuss mit einer Glanztat um den Pfosten.

39 Skov will den fälligen Freistoß aus halbrechten 27 Metern direkt im Netz hinter Nübel unterbringen. Der Schalker Schlussmann muss jedoch nicht eingreifen, da die weiß-schwarze Mauer zur Ecke abfälscht. Auch die bringt den DFB-Kasten nicht in Bedrängnis.

37 Gelbe Karte für Arne Maier (Deutschland)

Per Trikotzupfer bringt der Berliner Skov zu Fall, um eine Konterchance der Dänen im Keim zu ersticken. Dieses taktische Vergehen zieht eine erste Verwarnung nach sich.

35 Jensen setzt aus halblinken 24 Metern den nächsten überhasteten Versuch ab, befördert das Spielgerät diesmal weit über die lange Ecke hinweg. Bis zum letzten Felddrittel haben die Dänen gute spielerische Momente, doch Wege in den Strafraum finden sie nicht.

33 Henrichs will auf seiner linken Seite eine erste Duftmarke setzen, als er vor dem Strafraum nach innen zieht und sich die Kugel auf den rechten Spann legt. Nelsson blockt den Schuss des Ex-Leverkuseners, der für die AS Monaco spielt.

30 Nach einer überraschend passiven Anfangsphase ist die Kuntz-Truppe doch recht schnell dort angekommen, wo sie hinwollte: Sie gibt den Takt vor und erarbeitet sich Abschlüsse aus guten Positionen.

28 Tooor für Deutschland, 1:0 durch Marco Richter

Richter erzielt den ersten deutschen Turniertreffer! Infolge des nächsten Vorstoßes über den rechten Flügel wird Eggestein im Sechzehner bedient. Er legt erneut ab, diesmal für Richter. Der Augsburger vollendet aus gut 14 Metern mit dem linken Spann wuchtig in die flache linke Ecke.

25 Nach Pass von Richter tankt sich Eggestein von rechts in den Sechzehner. Er verpasst zwar einen eigenen Schuss, kann aber für Waldschmidt ablegen. Der Freiburger schnibbelt aus halbrechten 15 Metern weit am linken Winkel vorbei.

22 Waldschmidt führt den ersten deutschen Eckstoß von der linken Fahne aus. Er rutscht zu Baumgartl durch, der aus halbrechten zehn Meter zum Seitfallzieher ausholt. Rasmussen stellt sich in die Schussbahn und blockt.

20 Richter mit der Direktabnahme! Öztunali wuselt sich in einer längeren Ballbesitzphase an der rechten Strafraumlinie durch und spielt flach nach innen. Richter kommt mit vollem Tempo angelaufen und knallt die Kugel aus gut neun Metern knapp rechts daneben.

17 ... Rasmussen verlängert aus zentralen sechs Metern gut anderthalb Meter rechts daneben, hat zuvor allerdings ein Offensivfoul gegen Maier begangen.

16 Tah verursacht auf der rechten Abwehrseite den zweiten Eckstoß für den Widersacher...

14 Nach einem Ballverlust von Baumgartl attackiert Skov über die rechte Außenbahn. Der Torschützenkönig der dänischen Superliga entscheidet sich gegen eine schnelle Hereingabe nach innen; nach Abbruch des Gegenstoßes schaffen es die Dänen nicht in den Strafraum.

11 Öztunali erobert die Kugel im rechten Mittelfeld mit einem robusten Körpereinsatz gegen Pedersen. Er orientiert sich daraufhin direkt in die Spitze und sucht Richter mit einem halbhohen Anspiel an die zentrale Sechzehnerkante. Nelsson ist vor dem Augsburger zur Stelle.

8 Niels Frederiksen stellt nach der 0:1-Pleite im abschließenden Freundschaftsspiel gegen Kroatien am Mittwoch viermal um. Mads Pedersen, Robert Skov, Magnus Andersen und Marcus Ingvartsen verdrängen Andreas Poulsen, Oliver Nielsen, Jonas Wind und Andreas Olsen ins zweite Glied.

6 Dahoud kommt nach einem Doppelpass mit Waldschmidt aus halbrechten 15 Metern zu einem ersten Abschluss. Mit dem rechten Spann feuert der Dortmunder weit über die lange Ecke hinweg.

5 Pedersen wird auf dem linken Flügel von Kapitän Jesen hinter die deutsche Abwehrkette geschickt. Er holt gegen Eggestein einen ersten Eckball heraus. Dessen etwas niedrige Ausführung klärt Klostermann am ersten Pfosten per Kopf.

3 Stefan Kuntz hat im Vergleich zum 2:1-Testspielsieg gegen England Ende März fünf personelle Änderungen vorgenommen. Anstelle von Florian Müller, Felix Uduokhai, Maximilian Mittelstädt, Florian Neuhaus und Nadiem Amiri beginnen Alexander Nübel, Lukas Klostermann, Jonathan Tah, Maximilian Eggestein und Marco Richter.

1 Der DFB-Elitenachwuchs gegen Dänemark – auf geht's in Udine!

1 Spielbeginn

Mathias Jensen gewinnt die Seitenwahl gegen seinen Kapitänskollegen Honathan Tah. Damit stoßen die Deutschen an.

Es ertönen die Hymnen.

Vor etwa 7000 Zuschauern betreten die 22 Hauptdarsteller den Rasen.

Die UEFA hat ein israelisches Unparteiischengespann auf den deutsch-dänischen Vergleich angesetzt, das von Orel Grinfeld angeführt wird. Der 37-Jährige steht seit 2012 auf der FIFA-Liste, wird seit der Saison 2015/2016 in der Europa League eingesetzt und leitete im letzten Oktober seine ersten Partien in der Königsklasse. Bei seinem U21-EM-Einstand wird er durch die Linienrichter Roy Hassan und Idan Yarkoni unterstützt; als Vierter Offizieller kümmert sich der Portugiese Luís Godinho um die Verwaltungsaufgaben zwischen den Coachingzonen.

Bekanntester Akteur im dänischen Kader ist Jacob Bruun Larsen; der 20-jährige Linksaußen wechselte bereits vor viereinhalb Jahren in die Jugend von Borussia Dortmund und hat mittlerweile 37 Pflichtspiele für die erste Mannschaft absolviert. Sein Gegenüber Robert Skov hat für den FC København in der heimischen Superliga herausragende 29 Treffer erzielt und ist damit Torschützenkönig geworden. Aus Bundesligasicht ebenfalls noch interessant: Mittelstürmer Marcus Marcus Ingvartsen wechselt zur kommenden Saison aus Genk zum Aufsteiger 1. FC Union Berlin.

Die dänischen U21-Kicker nehmen zum achten Mal an der Endrunde teil. Die bisher größten Erfolge der DBU-Auswahl sind die Halbfinaleinzüge 1992 und 2015. Sie war ebenfalls vor zwei Jahren vertreten, schied aber in der Gruppenphase aus, in der sie im zweiten Match mit 0:3 gegen das DFB-Team verlor. In der Qualifikationsgruppe 3 lief die Mannschaft von Trainer Niels Frederiksen mit sieben Siegen, zwei Unentschieden und einer Niederlage knapp vor den ungeschlagenen Polen ein, die hinterher noch über die Playoffs meisterten.

"Letzten Endes brauchen wir gegen Dänemark elf Führungsspieler", fordert Stefan Kuntz, dass jeder seiner Startelfakteure Verantwortung übernimmt. In der Innenverteidigung hat sich der Europameister von 1996 für Timo Baumgartl entschieden und gibt ihm damit den Vorzug vor Felix Uduokhai. Das Mittelfeld bilden Maximilian Eggestein, Arne Maier und Levin Öztunali; hinter den beiden Spitzen Marco Richter und Luca Waldschmidt zieht Mahmoud Dahoud die Fäden im offensiven Zentrum.

Bereits in den ersten 90 Turnierminuten steht viel auf dem Spiel, schließlich zieht aus den drei Gruppen nur der jeweils Erste definitiv in die Vorschlussrunde ein. Den vierten Halbfinalplatz nimmt diejenige Auswahl ein, die aus dem Kreis der Gruppenzweiten die meisten Punkte einsammelt. Da mit dem Erreichen der K.o.-Phase das Ticket für die Olympischen Spiele 2020 in Tokyo gelöst wird, gibt es bei der Endrunde keine unbedeutenden Vergleiche – heute kann wenig gewonnen, aber schon viel verloren werden.

In der Qualifikationsgruppe 5 ließ das DFB-Team Norwegen, Irland, Israel, den Kosovo und Aserbaidschan mit mindestens zehn Punkten souverän hinter sich, obwohl es sich zwischenzeitlich eine Schwächephase erlaubt hatte: Das dritte Match verlor es in Drammen mit 1:3; Spiel sieben in Mitrovica endete mit einem torlosen Unentschieden. Mit durchschnittlich 3,3 Treffern pro Begegnung konnte vor allem die Offensive überzeugen; mit Cecdri Teuchert (sieben Tore) gehört der beste deutsche Quali-Schütze nicht zum Aufgebot.

Unter dem 449-fachen Bundesligaangreifer wurden die Youngster Deutschlands vor zwei Jahren in Krakow durch einen auf einem Kopfball von Mitchell Weiser basierenden 1:0-Endspielerfolg gegen die Spanier Europameister, so dass die DFB-Auswahl technisch gesehen als Titelverteidiger an den Start geht. Vom damaligen Kader sind mit Waldemar Anton, Nadiem Amiri, Mahmoud Dahoud und Levin Öztunali allerdings nur noch vier Akteure übrig, da die Altersgrenze für diesen Wettbewerb beim 1. Januar 1996 liegt.

Nachdem die U20-Weltmeisterschaft in Polen ohne Beteiligung des deutschen Nachwuchses stattgefunden hat, ist die U21-Auswahl des DFB beim UEFA-Endturnier in Italien und San Marino wie in den jüngsten drei Ausgaben vertreten. Bei elf bisherigen Teilnahmen haben die deutschen Nationalvertretungen bisher zweimal triumphiert (2009 und 2017), scheiterten einmal im Endspiel (1982) und schieden einmal in der Vorschlussrunde aus (2015). Wie weit schafft es die Truppe von Trainer Stefan Kuntz in diesem Jahr?