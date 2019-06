90 Fazit

Am Ende des Tages reicht beiden Mannschaften ein torloses Unentschieden, Frankreich und Rumänien ziehen beide ins Halbfinale der U21-Europameisterschaft ein. Die Rumänen schnappen sich aufgrund des besseren Torverhältnisses den 1. Tabellenplatz, Frankreich überholt Italien (Gruppe A) als bester Gruppenzweiter des Turniers. An dieses Spiel, das abgesehen von wenigen guten Aktionen besonders in der zweiten Halbzeit vor sich hinplätschert, wird man sich in Italien zukünftig wohl nicht gerne erinnern. Den beiden Teams kann man heute zwar keine Wettbewerbsverzerrung vorwerfen, zu risikoreichen Angriffen ist aber keine Elf bereit. Deshalb resultiert die größte Chance des Spiels aus einem ruhenden Ball (79.), beinahe wäre es für die Franzosen eng geworden. Kapitän Lucas Tousart rettet Les Bleus aber, sodass in den letzten Minuten nur noch die Zeit von der Uhr genommen werden muss.

90 Spielende

90 Fernschuss von Mattéo Guendouzi, aus 23 Metern schießt der Wuschelkopf weit über den Querbalken.

90 Adrian Petre versucht im Angriffsdrittel noch einen Doppelpass zu vollenden, es stehen allerdings zu viele Franzosen um ihn herum.

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 4

89 Nochmal eine Verletzungsunterbrechung, Mateta leidet unter Krämpfen.

85 Einwechslung bei Frankreich -> Jeff Reine-Adélaïde

85 Auswechslung bei Frankreich -> Jonathan Ikoné

84 Einwechslung bei Frankreich -> Romain Del Castillo

84 Auswechslung bei Frankreich -> Marcus Thuram

84 Ntcham will Mateta im Strafraum bedienen, die Annahme des Mainzers ist aber verbesserungswürdig. Im Nachhinein wird ohnehin eine Abseitsstellung geahndet.

82 Einwechslung bei Rumänien -> Adrian Petre

82 Auswechslung bei Rumänien -> George Pușcaș

79 Haarscharf vorbei! Hagi tritt einen scharfen Freistoß von rechts, Rus läuft ein und köpft aus zehn Metern. Tousart steht exakt in der Flugbahn und lenkt das Spielgerät knapp neben den rechten Pfosten.

78 Die Hoffnungen der Italiener, die hier auf ein rumänisches Tor hoffen, schwinden langsam aber sicher. Die Rădoi-Elf schiebt den Ball nur noch durch die eigene Abwehrreihe, Frankreich läuft nicht an.

74 Kurz vor der Torauslinie versucht Jonathan Ikoné hartnäckig, einen Eckball gegen Cristian Manea zu ergaunern. Es will nicht gelingen, der Verteidiger macht es clever.

72 Einwechslung bei Rumänien -> Vlad Dragomir

72 Auswechslung bei Rumänien -> Darius Olaru

69 Gelbe Karte für Dragoș Nedelcu (Rumänien)

Nedelcu lässt Ikoné am Mittelkreis nicht los, irgendwann zieht er ihm von hinten die Beine weg.

68 Plötzlich wird es auch auf der anderen Seite eng, Pușcaș' Ballannahme verspringt allerdings. Dadurch legt er sich den Ball hinter der Abwehr einen Hauch zu weit vor, Bernardoni kommt aus seinem Kasten und grätscht die Kugel weg.

68 Da fehlte nicht viel: Mateta rutscht knapp an einer Hereingabe von rechts vorbei.

66 Das Spiel pletschert mittlerweile vor sich hin, auf echte Torchancen wartet man vergebens.

61 Lucas Tousart bleibt mit einem 17-Meter-Schuss an Adrián Rus hängen.

59 Einwechslung bei Rumänien -> Tudor Băluţă

59 Auswechslung bei Rumänien -> Alexandru Cicâldău

58 Gelbe Karte für Marcus Thuram (Frankreich)

Thuram lässt sich zu einer Schwalbe hinreißen.

57 Zusammenprall von Rus und Ikoné, das Duo wird behandelt. Währenddessen nutzen die anderen Spieler die Pause, um ihre Wasserhaushalte aufzufüllen.

54 Doppelchance für Olivier Ntcham: Mit dem rechten Fuß bleibt er aus 15 Metern an Ionuţ Nedelcearu hängen, den Abpraller schickt er mit links am rechten Pfosten vorbei.

52 Gelbe Karte für Cristian Manea (Rumänien)

Thuram geht wieder unter Schreien zu Boden: Manea tritt ihm böse auf den Stiefel.

49 Auf der anderen Seite erwischt es Rückhalt Bernardoni, der mit Mitspieler Upamecano zusammenprallt. Weil Pușcaș im Abseits stand, wird die Situation abgepfiffen.

48 Thuram springt bei einer Flanke in den Schlussmann von Rumänien, Ionuț Radu ist aber hart im Nehmen.

46 ...und weiter! Rumänien eröffnet den zweiten Durchgang mit dem Anstoß, beide Mannschaften kommen unverändert aus den Kabinen.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit

Von einem Nichtangriffspakt kann keine Rede sein, trotzdem fehlen noch die Tore: Zwischen Frankreich und Rumänien steht es zur Pause noch 0:0. Damit wären beide Teams im Halbfinale, Gastgeber Italien müsste die Segel streichen. Ein Hoffnungsschimmer für die Squadra Azzura ist wohl die Tatsache, dass eher Rumänien am ersten Tor schnuppert. Frankreich fehlen vorne völlig die Ideen, sämtliche gute Ansätze aus dem Mittelfeld werden im letzten Drittel zunichte gemacht. Ein Treffer würde aber garantiert Feuer ins Spiel bringen, der zweite Abschnitt kann mit Spannung erwartet werden. Bis gleich!

45 Ende 1. Halbzeit

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

44 Ein schöner Angriff der Franzosen, der Ball wandert durch die Offensivreihe. Am Ende rutscht Thuram allerdings der Ball vom Fuß, seine Flanke landet in den Fängen von Radu.

41 Pușcaș setzt seinen wuchtigen Körper gegen Konaté ein, er stößt ihn allerdings zu hart weg. Kurz hinter der Mittellinie wird der Angreifer zurückgepfiffen.

38 Glück für Nedelcu, der Mittelfeldmann trifft mit seinem hohen Bein das Gesicht von Mateta. Referee Kabakov lässt den Karton stecken.

35 Von Frankreich kommt offensiv zu wenig, ein langer Ball soll es richten. Der Pass von Guendouzi landet in den Armen von Radu. Mateta kommt nicht ansatzweise dran.

32 Pușcaș wird von Coman bedient, dreht sich um die eigene Achse und schießt auf das linke Eck. Bernardoni geht runter und wehrt den Schuss, der eigentlich aus Abseitsposition kommt, zur Ecke ab. Es dauert eine Weile, bis die Fahne doch noch hochgeht.

31 Es bleibt ein Spiel, das von seinem Kampf lebt. Auch die Franzosen sind keine Kinder von Traurigkeit.

27 Schlitzohr! Ianis Hagi steht zum Freistoß neben dem Strafraum bereit, er läuft an und zirkelt das Leder auf das lange Eck. Der Ball landet über dem Torwinkel.

25 Mittlerweile hat Marcus Thuram ein großes Loch im Trikot. Zündet der Flügelflitzer den Turbo, ist er kaum auf faire Weise zu stoppen.

22 Manea zieht von seiner rechten Außenbahn nach innen, dann versucht er es mit dem linken Fuß. Upamecano stellt sich in die Schussbahn.

20 Kein Elfmeter: Eine vertretbare Entscheidung. Trotzdem hätten sich die Franzosen auch nicht wirklich beschweren dürfen.

19 Die Situation wird nochmal an den Videobildschirmen geprüft.

18 Strittige Situation! Ein Flankenball fliegt von der rechten Seite rein, Cicâldău läuft ein und will köpfen. Amian Adou legt von hinten seine Arme auf die Schultern des Rumänen, der fällt daraufhin. Zudem touchiert die Hand des Verteidigers das Leder.

16 Der zweite Eckstoß von Rumänien wird von Bernardoni rausgefaustet, Coman fängt das Leder im Zentrum ab und köpft es aus über 18 Metern knapp neben dem Kasten. Konaté stand ohnehin auf der Linie.

14 Gelbe Karte für Adrián Rus (Rumänien)

Für Thuram gibt es wieder auf die Socken, Rus rutscht böse in den Knöchel des Franzosen.

12 Im letzten Spiel war er noch Edel-Joker, nun taucht Florinel Coman bereits in der 11. Minute in der linken Strafraumhälfte auf. Dayot Upamecano legt ein starkes Tackling hin und klärt ins Toraus, den anschließenden Eckball köpft Jonathan Ikoné raus.

9 Darius Olaru will erstmals zum Sprint in die gegnerische Hälfte ansetzen, wird aber an der Mittellinie von Lucas Tousart auf rüde Weise gestoppt.

6 Eckball für die Franzosen, Thuram findet mit seinem Ball von links nur den Schädel von Nedelcearu.

4 In den ersten Minuten zeigt sich, dass besonders die Rumänen eine harte Gangart an den Tag legen. Referee Kabakov könnte heute gefragt sein.

1 Cesena ist bereit, der Ball rollt! Frankreich hat in blauen Trikots angestoßen, Rumänien ist in Gelb unterwegs.

1 Spielbeginn

Schiedsrichter der Partie ist Georgi Kabakov. Für den Bulgaren, der in dieser Spielzeit bereits in der UEFA Champions League pfiff, ist es der zweite Einsatz bei der U21-Europameisterschaft. An den Seitenlinien assistieren ihm seine Landsleute Martin Margaritov und Divan Valkov, vierter Offizieller ist Bobby Madden (Schottland).

Gespielt wird heute im Stadio Dino Manuzzi, der Heimstätte des Cesena FC. Die Arena ist nach einem früheren Vereinspräsidenten benannt, insgesamt finden 23.860 Zuschauer Platz.

Rumänien gilt als eine der großen Überraschungen des Turniers. „Ich weiß nicht, wie viele von uns damit gerechnet haben, nach zwei Spielen bei sechs Punkten zu stehen“, sagt Coach Mirel Rădoi. „Jetzt haben wir eine tolle Chance, die nächste Runde zu erreichen.“ Auch zur italienischen Situation äußert er sich, auch wenn es den Gastgebern wohl nur wenig Trost spendet. „Es tut mir leid für Italien, weil sie nun warten und hoffen müssen.“

„Wir können uns nicht auf einem Unentschieden ausruhen“, mahnt Frankreichs Coach Sylvain Ripoll. „Vielleicht fällt beim Stand von 0:0 ein Tor nach Ecke, dann fährt man mit einer Niederlage nach Hause. Es wäre ein großer Fehler, nur auf Unentschieden zu spielen.“

Rumänien begeisterte zuletzt mit einem 4:2-Erfolg gegen England, die Schlussphase in Cesena hatte es in sich. Zuvor siegten die Osteuropäer mit 4:1 gegen Kroatien. Auch Frankreich setzte sich zweimal durch, die Vergleiche mit England (2:1) und Kroatien (1:0) waren aber weniger spektakulär.

Nichtangriffspakt oder fairer Wettbewerb? Mit einem Remis sind beide Mannschaften weiter. Rumänien als Gruppenerster, Frankreich als bester Gruppenzweiter. Deshalb hofft das Gastgeberland Italien, dass sich heute eine Mannschaft mit ausreichend Tordifferenz durchsetzt. Ansonsten ist das Halbfinale für den Zweiten der Gruppe A nicht erreichbar.