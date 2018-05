Zu früh gefreut? Aufstiegsfeier des KFC Uerdingen? Quelle: dpa

Eine möglicherweise zu spät hinterlegte Finanzreserve könnte den KFC Uerdingen um den Aufstieg in die 3.Liga bringen. Der Antrag des Meisters der Regionalliga West auf die Zulassung zur 3.Liga wird vom zuständigen DFB-Beschwerdeausschuss am kommenden Montag verhandelt. Hintergrund ist eine offenbar nicht fristgerecht eingereichte Liquiditätsreserve, die alle Klubs bis zum 29.5.18 beim DFB hinterlegen mussten.



Die Nichteinhaltung der Frist hätte nach den Statuten zur Folge, dass die Bedingung nicht erfüllt ist und daher keine Zulassung erteilt werden könnte, hieß es in einer DFB-Mitteilung.