Am Flughafen Düsseldorf seien bislang vier Eurowings-Verbindungen gestrichen worden, sagte ein Sprecher des Flughafens am frühen Morgen. "Da wird sicherlich noch einiges dazukommen." 240 Eurowings-Flüge sind über den Tag in Düsseldorf geplant. Auch am Flughafen Köln-Bonn fielen bereits einige Verbindungen aus. Es sei aber ruhig, weil sich die Passagiere rechtzeitig informiert hätten, sagte ein Sprecher.