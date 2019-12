Ufo-Streik.

Quelle: Matthias Balk/dpa/Archivbild

Germanwings-Passagiere müssen sich weiterhin auf einen dreitägigen Streik bei der Airline ab Montag einstellen. Trotz kurzfristigem Entgegenkommen der Lufthansa-Tochter werde der Aufruf nicht zurückgenommen, wie Ufo mitteilte.



Am Montag und am Dienstag fallen voraussichtlich jeweils 54 überwiegend innerdeutsche Verbindungen aus, wie am Samstagabend aus einer Übersicht auf der Unternehmenswebsite hervorging. Auch Flüge nach Wien und Zürich sind betroffen. Für 1. Januar gab es zunächst noch keine Angaben.