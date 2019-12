"Es ist natürlich absolut richtig, auch zu fordern, dass ein Vernichtungskampf, der die letzten Monate gegen einzelne Mitarbeiter und gegen die Ufo an sich geführt wurde, natürlich aufhören muss", sagt Baublies im heute journal. Die Lufthansa will außerdem zusätzlich die Belange der zweiten Gewerkschaft, der Verdi, beachten. Das ist eine zweite Bedrohung, die die Ufo fürchtet: Dass sich Lufthansa in Zukunft stärker an Verdi halten könnte, die ihr bereits bei der Tochter Eurowings heftige Konkurrenz macht. Eine Verdi sei allerdings deutlich "zahmer", kritisiert Baublies. "Und da versucht der Konzern jetzt schon seit einiger Zeit die Ufo loszuwerden und durch die Verdi zu ersetzen."