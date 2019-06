Am Montag will die Gewerkschaft bei den Lufthansa-Billigflugtöchtern Eurowings und Germanwings Urabstimmungen durchführen. Das Ergebnis soll in gut zwei Wochen feststehen, dann will die Gewerkschaft die Eurowings und Germanwings bestreiken. Die ersten Streiks könnten also schon ab der zweiten Juli-Woche beginnen - mitten in der Ferienzeit.



Zunächst werden Urabstimmung und mögliche Streiks nur die Lufthansa-Billigflugtöchter Eurowings und Germanwings treffen. Für die Muttergesellschaft, also den ganzen Lufthansa-Konzern, laufen noch juristische Prüfungen seitens der Gewerkschaft, an deren Ende Tarifforderungen stehen werden. Die will die Gewerkschaft dann ebenfalls zur Urabstimmung stellen. Vielleicht noch im Juli, jedenfalls aber in diesem Sommer könnte es also auch zu Streiks des Kabinenpersonals bei der Lufthansa kommen.