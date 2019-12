Die Krippenspiel-Gottesdienste zu Heiligabend zählen zu den am besten besuchten kirchlichen Veranstaltungen überhaupt. Das dürfte vorerst auch so bleiben, denn die Tradition ist so populär wie eh und je. An interessierten Mitspielern herrscht kein Mangel. In Frankfurt-Bockenheim beispielsweise ist es sogar eher umgekehrt - die Verantwortlichen müssten regelmäßig neue Rollen für die Weihnachtsgeschichte dazuerfinden, um alle jungen Darsteller zu versorgen.