Ein überladenes Boot auf dem Albertsee in Uganda (Symbolbild).

Quelle: Henry Wasswa/dpa

Nach einem Bootsunglück in Uganda werden zwölf Menschen vermisst. Das Boot sei auf dem Albertsee mit 18 Menschen sowie Holz und Fischfang an Bord überladen gewesen, sagte Polizeisprecher Julius Hakiiza. Zudem habe es starken Wind gegeben, der das Boot zum umkippen gebracht habe. Sechs Menschen konnten demnach gerettet werden, nach den anderen wird noch gesucht.



Auf dem Albertsee verkehren viele Passagierboote. Auf den Booten gibt es in der Regel keine Rettungswesten, nur wenige Menschen können schwimmen.