Installation «Zeitfeld» in Düsseldorf. Archivbild Quelle: Federico Gambarini/dpa

Um 3.00 Uhr sind in der Nacht die Uhren um eine Stunde zurückgedreht worden. Damit ist in Deutschland die Sommerzeit beendet. Es gilt wieder die sogenannte normale Mitteleuropäische Zeit (MEZ), die oft auch Winterzeit genannt wird.



Ob es im nächsten Jahr noch einmal eine Sommerzeit geben wird, ist ungewiss. Die EU-Kommission hat die Abschaffung der Zeitumstellung vorgeschlagen. Auslöser war eine europaweite Online-Umfrage, in der sich 84 Prozent gegen das Uhrendrehen aussprachen.