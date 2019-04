Ab heute gilt die Sommerzeit.

Quelle: Friso Gentsch/dpa

In der Nacht sind die Uhren in Deutschland von 2 Uhr auf 3 Uhr vorgestellt worden. Damit gilt die Sommerzeit bis zum letzten Sonntag im Oktober.



Für die Verbreitung der gesetzlichen Zeit ist die Physikalisch-Technische Bundesanstalt in Braunschweig zuständig. Sie sorgt dafür, dass Bahnhofsuhren und viele Uhren der Industrie mit der gesetzlichen Zeit versorgt werden. Ein Ende der Umstellung aber rückt näher. Im EU-Parlament hatte die Mehrheit für eine Abschaffung ab 2021 gestimmt.