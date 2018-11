Ein Angehöriger der Uiguren in der Region Xinjiang. Archivbild Quelle: Diego Azubel/dpa

China hat Deutschland wegen einer Bundestagsdebatte über den Umgang mit der muslimischen Volksgruppe der Uiguren in seiner Provinz Xinjiang kritisiert. Die Vorwürfe stellten eine Einmischung in Chinas innere Angelegenheiten dar.



Der Bundestag habe "ungeachtet des starken Einwandes der chinesischen Seite" über die "so genannte Menschenrechtslage" in Xingjiang debattiert, erklärte der Sprecher der chinesischen Botschaft in Berlin. China protestiere dagegen mit einer diplomatischen Protestnote.