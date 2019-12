Ilham Tohti ist Wirtschaftsprofessor an der heutigen Minzu University of China in Peking. Während seiner Zeit an der Hochschule, die hauptsächlich Studierende der ethnischen Minderheiten Chinas aufnimmt, begann er über die Diskriminierung von Uiguren durch den chinesischen Staat zu schreiben und wurde mit Publikationsverboten und einer vierjährigen Unterrichtssperre belegt.



Im Januar 2014 wurde Tohti im Zuge einer Razzia verhaftet und nach Xinjiang verschleppt, wo er laut Amnesty International fünf Monate lang ohne Kontakt zur Außenwelt oder seinen Anwälten festgehalten wurde und tagelang unter Nahrungsentzug litt.



Ein Gericht verurteilte Tohti im September 2014 nach einem zweitägigen Prozess und unter Ausschluss westlicher Diplomaten und Journalisten zu lebenslanger Haft wegen "Separatismus". Er habe in Reden, Aufsätzen, über seine Website und in Gesprächen mit Studierenden die Loslösung Xinjiangs von China forciert und Kontakt zu terroristischen Organisationen unterhalten, so die Urteilsbegründung. Tohti stritt die Vorwürfe ab, bezeichnete sich als unschuldig und erkannte das Urteil, über das sich internationale Menschenrechtsorganisationen bestürzt und schockiert zeigten, nicht an.

Bildquelle: dpa