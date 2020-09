Alexander Vindman kommt zu einer Anhörung im Repräsentantenhaus.

Quelle: Patrick Semansky/AP/dpa

In der Ukraine-Affäre um möglichen Machtmissbrauch durch Donald Trump bringt ein hochrangiger US-Offizier den Präsidenten in Erklärungsnot. Oberstleutnant Alexander Vindman erschien für eine nicht-öffentliche Aussage vor Abgeordneten im Kongress.



Er hörte das Telefonat damals nach eigenen Angaben live mit. "Ich war beunruhigt über das Telefonat", heißt es im schriftlichen Entwurf für sein Eingangsstatement, das mehrere US-Medien vorab in voller Länge veröffentlichten.