Donald Trump (Archiv).

Quelle: Carolyn Kaster/AP/dpa

In der Ukraine-Affäre sind zwei Männer mit Verbindungen zum persönlichen Anwalt von US-Präsident Donald Trump festgenommen worden. Sie sollen laut FBI mit illegalen Wahlkampfspenden die Abberufung der ehemaligen US-Botschafterin in der Ukraine angestrengt haben.



Nach Medienberichten haben die Männer in der Vergangenheit mit Trumps Anwalt Rudy Giuliani zusammengearbeitet, um belastendes Material über Trumps Rivalen, den demokratischen Präsidentschaftskandidaten Joe Biden, zu finden.