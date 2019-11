Stabschef Mick Mulvaney (Archiv).

Quelle: Joyce Boghosian/Planet Pix via ZUMA Wire/dpa

Der geschäftsführende Stabschef des Weißen Hauses ist einer Vorladung für eine Befragung in der Ukraine-Affäre nicht gefolgt. Die Demokraten im Repräsentantenhaus hatten Mick Mulvaney unter Strafandrohung zu einer Befragung hinter verschlossenen Türen vorgeladen. Doch er erschien nicht.



Das Weiße Haus hat Mitarbeiter angewiesen, in der Untersuchung nicht zu kooperieren. Vorherige Aussagen von Mulvaney deuteten darauf hin, dass er "zusätzlich Licht" in die Angelegenheit bringen könnte.