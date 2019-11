In seiner Aussage Mitte Oktober hatte Sondland hingegen noch gesagt, er wisse nicht, ob ein solcher Zusammenhang bestanden habe. Trump hat indessen immer wieder bestritten, die Militärhilfe zeitweise deshalb eingefroren zu haben, weil er so die von ihm verlangten Ermittlungen durchsetzen wollte. Allerdings hatte bereits der Stabschef im Weißen Haus, Mick Mulvaney, in einer Pressekonferenz Mitte Oktober eingeräumt, dass das Zurückhalten der Militärhilfe als Druckmittel gedacht gewesen sei, um Ermittlungen zu erreichen.