Das machen wir die ganze Zeit in der Außenpolitik. Mick Mulvaney

Trump dementiert vehement, dass es ein "Quidproquo" in der Ukraine-Affäre gab, also eine Gegenleistung von der Ukraine für die Militärhilfe gefordert wurde. Mulvaney machte sich den Terminus "Quidproquo" zwar nicht zu eigen und sagte an die Journalisten gerichtet: "Das sind die Begriffe, die ihr benutzt." Auf die Bemerkung, es handele sich doch um ein "Quidproquo", wenn Gelder an die Ukraine nur flössen, wenn es Ermittlungen zu dem Demokraten-Server gebe, sagte Mulvaney: "Das machen wir die ganze Zeit in der Außenpolitik." Auch für Guatemala, Honduras und El Salvador seien Hilfen zurückgehalten worden, "damit sie ihre Einwanderungspolitik ändern".



Der Stabschef sah sich schließlich bemüßigt, eine schriftliche Stellungnahme abzugeben. Seine Äußerungen seien falsch dargestellt worden, erklärte er am Donnerstagabend. Es habe keinerlei Gegenleistung für die Militärhilfen zugunsten der Ukraine im Zusammenhang mit Untersuchungen zur Wahl von 2016 gegeben. "Der Präsident hat mir nie gesagt, ich solle Geld zurückhalten, bis die Ukrainer irgendwas mit Blick auf den Server unternommen haben", versicherte Mulvaney. Doch Mulvaneys Äußerungen sind in der Welt. Und die Demokraten dürften sie genau unter die Lupe nehmen.