Der Geschäftsmann Lev Parnas. Archivbild

Quelle: Mark Lennihan/AP/dpa

Ein Geschäftspartner von Rudy Giuliani, persönlicher Anwalt von Trump, hat den US-Präsidenten in der Ukraine-Affäre mit neuen Aussagen belastet. Trump habe "exakt" über seine Aktivitäten in der Ukraine Bescheid gewusst, sagte der Geschäftsmann Lev Parnas MSNBC.



Er habe in der Ukraine nur Zugang zu Entscheidern gehabt, weil alle wussten, dass er im Auftrag Trumps handelte. Trumps Aussage, er kenne ihn nicht, sei eine Lüge. Stephanie Grisham, Sprecherin des Weißen Hauses, wies dies zurück.