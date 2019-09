"Die Beschwerde des Whistleblowers enthält hochbrisante Informationen. Präsident Donald Trump hatte sein Telefongespräch mit dem ukrainischen Präsidenten als "perfektes Telefonat" bezeichnet. Offenbar sahen seine eigenen Mitarbeiter dies ganz anders.



Wenn die Angaben des Whistleblowers belegt werden können, haben Mitarbeiter des Präsidenten die wortwörtliche Mitschrift des Telefonats auf einen separaten Computerserver transferiert, der für besonders sensible Informationen vorgesehen ist. Das Original scheint nun auch nicht mehr vorzuliegen, sonst hätte die gestern veröffentlichte Version nicht aus Notizen zusammengetragen werden müssen. Es fehlen offenbar einzelne Passagen. Dies klingt nach Vertuschung.



Darüber hinaus berichtet der Whistleblower über eine Reihe von Aktivitäten der Regierung, die belegen könnten, dass der Präsident die Militärhilfe für die Ukraine doch an mögliche Ermittlungen gegen Joe Biden und seinen Sohn geknüpft hat. Die demokratische Mehrheit wird jetzt wohl alle Beteiligten aus dem Weißen Haus vorladen. Wenn sie die Darstellung des Whistleblowers bestätigen, scheint eine Mehrheit im Repräsentantenhaus für eine Amtsenthebung des Präsidenten unvermeidlich. Im Senat ist allerdings eine dann notwendige Zweidrittel-Mehrheit nicht in Sicht."



Elmar Theveßen ist Leiter des ZDF-Studios in Washington.

Bildquelle: ZDF