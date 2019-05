Populär will er sein, volksnah. Der "Neue" kann Präsident - jedenfalls in seiner Fernsehserie "Diener des Volkes", in der er seit drei Jahren auftritt. Die Rolle wird nun Realität. Wolodymyr Selenskyj, 41 Jahre, Satiriker, Komiker und dadurch zum Multimillionär geworden, soll tatsächlich für die kommenden fünf Jahre die Geschicke der Ukraine lenken.