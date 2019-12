Prorussische Kämpfer müssten schon vor den Wahlen aus dem Donbass abgezogen werden, so die Forderung aus Kiew. Ein Urnengang könne nicht unter Gewehrläufen abgehalten werden. Kiew müsse die Gebiete kontrollieren, ukrainische Kandidaten zugelassen sein. Moskau dagegen will erst Wahlen abhalten und danach über Abzug und Grenzkontrolle befinden. Seine Zustimmung zum Treffen im Normandie-Format hat Russlands Präsident Putin an genau diese zeitliche Abfolge gebunden.



Wolodymyr Selenskyj signalisiert hier die Bereitschaft, sich zu bewegen. So soll ein neues Autonomiegesetz auf den Weg gebracht werden. Bislang und befristet bis Ende Dezember, gilt noch das nie umgesetzte aus dem Jahr 2014. Es sah einen Sonderstatus mit sprachlicher, kultureller und wirtschaftlicher Autonomie vor, sowie eigene Justiz- und Sicherheitsorgane für die russisch dominierten Gebiete im Osten der Ukraine. All dies aber erst nach der Abhaltung von Wahlen.