Zum Ukraine-Gipfel in Paris reisten Kanzlerin Angela Merkel, der französische Staatschef Emmanuel Macron und die Präsidenten Russlands und der Ukraine, Wladimir Putin und Wolodymyr Selenskyj. Macron empfing die drei am Montagnachmittag im Élysée, daraufhin gab es zwischen den Teilnehmern jeweils Einzelgespräche. Es war das erste Mal, dass sich Putin und Selenskyj persönlich trafen. Bislang hatten beide Staatschefs lediglich mehrfach miteinander telefoniert. Das Treffen soll helfen, den Konflikt in der Ostukraine zu entschärfen. Dem Gipfel im sogenannten Normandie-Format gehören die vier Länder an. Quelle: dpa