Russland hat die Erwartungen an den in Paris geplanten Ukraine-Gipfel gedämpft. "Lassen Sie uns die Erwartungen nicht zu hoch stecken, um am Ende nicht enttäuscht zu sein", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow laut Agentur Interfax. Frankreich, Deutschland und die Ukraine hatten ihre Teilnahme an dem Treffen am 9. Dezember bestätigt - Russland noch nicht.



In Luhansk und Donezk kämpfen seit mehr als fünf Jahren ukrainische Regierungstruppen und von Russland unterstützte Separatisten gegeneinander.