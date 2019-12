Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine.

Quelle: Charles Platiau/Reuters Pool/AP/dpa/Archiv

In der Ostukraine soll am Sonntag der geplante Gefangenenaustausch zwischen der Regierung in Kiew und prorussischen Separatisten stattfinden. Das beschlossen die Konfliktseiten laut Medien. "Es muss morgen einen Austausch geben. Wir warten darauf", sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj.



Eine Sprecherin der selbsternannten Republik Donezk sagte Interfax zufolge, die Separatisten würden 55 Gefangene übergeben, Kiew 87. Der Austausch ist eines der wichtigsten Ergebnisse des Ukraine-Gipfels vor gut drei Wochen.