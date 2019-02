Sergej Lawrow: "Die Ukraine braucht jetzt mal einen Befehl." (Archivbild)

Quelle: dpa

Das sehen die beiden, angesprochenen Seiten erwartungsgemäß anders. In Moskau zeigte sich Lawrow zwar grundsätzlich bereit, deutsche und französische Beobachter in die von Russland kontrollierten Gebiete zu lassen. Aber einen Vertrag, an dem auch die Ukraine beteiligt ist, will Moskau nicht unterschreiben. Zu oft schon habe die Kiewer Führung unter Präsident Poroschenko Zusagen gemacht und dann nicht eingehalten. Auf der gemeinsamen Pressekonferenz sagte Lawrow über den Vermittlungsversuch von Maas: "Wir brauchen keine Vermittlung mehr, sondern die Ukraine braucht jetzt mal einen Befehl."