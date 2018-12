Putin (l.) und Merkel in Buenos Aires.

Kanzlerin Angela Merkel ist am Rande des G20-Gipfels in Buenos Aires mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zusammengekommen. Im Mittelpunkt dürfte die Eskalation im Ukraine-Konflikt nach der Festsetzung von drei ukrainischen Schiffen durch die russische Küstenwache stehen.



Die USA und die Ukraine erwarten von der Kanzlerin eine verstärkte Vermittlerrolle. Deutschland versucht seit der Annexion der Krim durch Russland 2014 zusammen mit Frankreich, in dem Konflikt zu vermitteln.