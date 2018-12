Heiko Maas (l, SPD), und Italiens Außenminister Moavero Milanesi.

Quelle: Flavio Lo Scalzo/ANSA/AP/dpa

Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) hat sich bei ihrem Außenministertreffen in Mailand nicht auf eine gemeinsame Linie im Ukraine-Konflikt geeinigt. Die Positionen der 57 Mitgliedstaaten seien "sehr weit voneinander entfernt" geblieben, sagte Italiens Außenminister Enzo Moavero Milanesi.



Eine gemeinsame Abschlusserklärung gab es nicht. Bundesaußenminister Heiko Maas hatte sich für eine Ausweitung der OSZE-Beobachtermission in der Ukraine ausgesprochen.