Heiko Maas empfängt seine Amtskollegen in Berlin. Quelle: Yorick Jansens/BELGA/dpa

Bundesaußenminister Heiko Maas erwartet an diesem Montag schwierige Gespräche mit Russland und der Ukraine zur Konfliktlösung in der Ostukraine. "Die Umsetzung der Minsker Vereinbarungen lag viel zu lange brach - zu Lasten der Menschen in der Ostukraine, die sich nichts sehnlicher wünschen als Frieden", sagte der SPD-Politiker der "Bild"-Zeitung.



Die Außenminister Russlands und der Ukraine treffen sich in Berlin, mit ihren Kollegen aus Deutschland und Frankreich als Vermittler.