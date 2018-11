Er warf Russland am Dienstagabend eine massive Truppenverlegung an die Grenze zur Ukraine vor. Poroschenko sagte in mehreren ukrainischen Fernsehsendern, die russische Armee habe die Zahl der Panzer an ihren Stellungen entlang der Grenze verdreifacht. Auch die Zahl der dort stationierten Einheiten sei "dramatisch gestiegen". "Niemand soll denken, es handle sich um Kinderspiele", warnte Poroschenko. Es bestehe die Gefahr eines Krieges zwischen beiden Ländern. Genaue Angaben zur Zahl der russischen Soldaten machte er aber nicht.