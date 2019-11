Die russische Küstenwache vor der Beschlagnahmung eines Schiffes.

Quelle: AP/Russia's Federal Security Service/dpa

Russland gibt der Ukraine an diesem Montag drei vor einem Jahr beschlagnahmte Kriegsschiffe zurück. Das teilte der russische Inlandsgeheimdienst FSB der Agentur Interfax zufolge mit. Die vor einem Jahr bei einem Zwischenfall in der Meerenge von Kertsch festgesetzten Boote verließen einen Hafen der Halbinsel Krim für die Übergabe in neutralen Gewässern, wie der Radiosender Kertsch.FM berichtete.



Am 9. Dezember ist in Paris ein neuer Ukraine-Gipfel zur Lösung der Krise in der Ex-Sowjetrepublik geplant.