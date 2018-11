Mir gefällt diese Aggression nicht. Ich will diese Aggression überhaupt nicht. Donald Trump

Dazu sagte Trump in dem Interview: "Mir gefällt diese Aggression nicht. Ich will diese Aggression überhaupt nicht." Seine Äußerungen werteten Beobachter als bisher schärfste Rüge der jüngsten Aktionen Russlands in der Ostukraine. Noch am Montag war der US-Präsident davor zurückgeschreckt, direkte Kritik an Moskau zu üben. Die amerikanische UN-Botschafterin Nikki Haley warf stattdessen Russland aggressives Verhalten vor.