Wladimir Putin (l.) und Emmanuel Macron. Archivbild

Quelle: Mikhail Klimentyev/Pool Sputnik Kremlin/AP/dpa

Kurz vor dem Gipfel der großen G7-Industriestaaten in Frankreich empfängt der französische Staatschef Emmanuel Macron seinen russischen Amtskollegen Wladimir Putin. Ein wichtiges Thema während des Arbeitstreffens am Montag in der Mittelmeerresidenz Fort Bregancon an der Riviera werde der Konflikt in der Ukraine sein, hieß es aus Elyseekreisen.



Russland war 2014 wegen seiner Rolle im Ukraine-Konflikt und der Krim-Annexion aus der G8-Gruppe ausgeschlossen worden, die daraufhin wieder zur G7 wurde.