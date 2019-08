Quelle: AP

Frankreichs Staatspräsident Macron hat in der Ukraine-Krise Druck auf seinen russischen Kollegen Wladimir Putin ausgeübt. Macron pochte auf ein Gipfeltreffen im Normandie-Format, teilnehmen sollen Deutschland, Frankreich, Russland und die Ukraine. Das sagte Macron bei einem Besuch Putins in Frankreich.



Seit der Wahl von Wolodymyr Selenskyj zum ukrainischen Präsidenten gebe es eine "echte Veränderung". Diese Veränderung bestätigte Putin und sagte, Russland wolle am Normandie-Format festhalten.