Die Krise zwischen Russland und der Ukraine hatte am Sonntag mit einer Konfrontation im Schwarzen Meer begonnen. Die russische Küstenwache hatte vor der Halbinsel Krim, in der Meerende von Kertsch, drei ukrainische Marineschiffe beschossen und aufgebracht. Mehrere ukrainische Soldaten wurden verletzt, insgesamt 24 Besatzungsmitglieder festgenommen. Der ukrainische Präsident Poroschenko warnte am Dienstagabend vor einem Krieg. Er warf Russland eine massive Truppenverlegung an die Grenze vor. Die russische Armee kündigte am Mittwoch an, weitere Luftabwehrraketen auf die Krim zu verlegen. Die Politologin Gwendolyn Sasse spricht mit heute.de über den aktuellen Konflikt: