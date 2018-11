Der ukrainische Präsident Petro Poroschenko erließ ein Dekret zur Verhängung des Kriegsrechts ab Mittwoch, um das Land für die Abwehr einer möglichen russischen "Invasion" zu rüsten. Das Kriegsrecht soll 30 Tage gelten. Das Parlament stimmte am Abend zu, das Militär ist bereits in voller Alarmbereitschaft. Haley erklärte, es handele sich um eine "empörende Verletzung" der ukrainischen Souveränität. US-Präsident Donald Trump erklärte gegenüber Journalisten, ihm gefielen die Vorfälle zwischen Russland und der Ukraine nicht. Er arbeite mit den Europäern zusammen und hoffe, dass sich die Angelegenheit kläre.



Nach einer Krisensitzung der Nato betonte Stoltenberg, alle Mitglieder des Militärbündnisses hätten sich hinter die Ukraine und ihre territoriale Integrität gestellt. Die Ukraine ist nicht in der Nato, strebt aber eine Mitgliedschaft an. "Was wir gestern gesehen haben, war sehr ernst", resümierte Stoltenberg.