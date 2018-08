Der Tod von Alexander Sachartschenko sei für viele eine Überraschung, sagt Roland Fritzsche vom ZDF-Studio Moskau. "Obgleich sein Leben in den vergangenen vier Jahren, seit Ausbruch des Donbass-Konfliktes im Osten der Ukraine, stets in Gefahr war - Russlands offizielle Medien präsentieren ihn als einen Helden und nennen natürlich auch sofort den Schuldigen, das sogenannte Kiewer Regime." Nur dieses habe ein Interesse am Tod des 42-Jährigen. "Andere Varianten werden erst gar nicht ins Kalkül gezogen."