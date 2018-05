Es ist gut vier Jahren her, seit eine riesige Protestwelle von Hunderttausenden auf dem Maidan-Platz in Kiew das Signal für eine Zeitenwende in der Ukraine setzte - weg vom übermächtigen politischen und wirtschaftlichen Partner Russland hin in Richtung Europa. Die russische Annexion der Krim wenige Monate später markierte den Höhepunkt dieser Totalwende. Seitdem wird im industriell wichtigen Osten der Ukraine gegen Russland freundlichen Separatisten gekämpft. In der Folge erlebte das Land einen tiefen ökonomischen Absturz, der nicht zuletzt mit Hilfe eines IWF-Milliardenprogramms gestoppt wurde.