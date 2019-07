Papst Franziskus (links) begrüßt Wladimir Putin.

Quelle: Alessandro Di Meo/ANSA/AP/dpa

Papst Franziskus und Russlands Präsident Wladimir Putin haben bei einem Treffen im Vatikan auch über die Lage in der Ukraine gesprochen. Daneben sei es um Themen wie Syrien, wo Russland den Machthaber Baschar al-Assad unterstützt, und die Lage in Venezuela gegangen, teilte der Vatikan mit.



Der Besuch in Rom wurde von starken Sicherheitsvorkehrungen begleitet. Rund 1.000 italienische Soldaten und Geheimdienstler sollen für Putins Sicherheit abgestellt worden sein.