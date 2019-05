Bundeskanzlerin Angela Merkel. Archivbild

Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Kanzlerin Angela Merkel hat Wolodymyr Selenskyj zum Sieg bei der Stichwahl um das ukrainische Präsidentenamt gratuliert. Nach einer Mitteilung des Bundespresseamtes wünschte sie dem 41-Jährigen für die vor ihm liegenden Aufgaben viel Glück und Erfolg. Demnach würde sich Merkel freuen, Selenskyj bald in Berlin empfangen zu können.



"Die Bundesregierung wird der Ukraine insbesondere in ihrem Recht auf Souveränität und territoriale Integrität auch in Zukunft tatkräftig zur Seite stehen", hieß es weiter.