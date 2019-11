Der Krieg mitten in Europa tobt seit fünf Jahren - und war in der Zwischenzeit fast in Vergessenheit geraten. Erst mit dem neuen ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj kam wieder Bewegung in den eingefrorenen Konflikt. Er trat mit dem Ziel an, den Krieg und das Sterben im Donbas zu beenden. Es gab Telefonate mit dem russischen Präsidenten Putin, Unterhändler trafen sich immer wieder im weißrussischen Minsk. Und nach langer Vorbereitung steht nun auch der Termin für die nächsten Friedensgespräche im so genannten Normandie-Format - dazu gehören die Ukraine, Russland sowie Deutschland und Frankreich als Vermittler. Noch in diesem Jahr, am 9. Dezember wollen sich Emanuel Macron und Angela Merkel zusammen mit Wolodymyr Selenskyj und Wladimir Putin in Paris treffen.