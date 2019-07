EU-Ratspräsident Donald Tusk nannte die unlängst eingeleitete Entmilitarisierung der Ortschaft Stanyzja Luhanska einen "ermutigenden Schritt". Er hatte am Vortag zusammen mit Selenskyj die Frontlinie besucht. Die Regierungstruppen und prorussischen Separatisten hatten von dem Ort ihre Einheiten um mehrere hundert Meter zurückgezogen. Die Aktion soll als Vorbild für die gesamte über 400 Kilometer lange Kontaktlinie und der Schaffung einer dauerhaften Waffenruhe dienen.



Seit 2014 werden Teile der Gebiete Donezk und Luhansk an der russischen Grenze von Separatisten kontrolliert. Bei Kämpfen mit Regierungstruppen wurden nach UN-Schätzungen rund 13.000 Menschen getötet. Für den September kündigte Selenskyj eine Investorenkonferenz für den Wiederaufbau des Donbass in der Hafenstadt Mariupol an.