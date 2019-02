Der Komiker Wladimir Selenski will Präsident der Ukraine werden.

Quelle: -/Ukrinform/dpa

44 Kandidaten und damit so viele wie noch nie haben sich für die Präsidentschaftswahl in der Ukraine registrieren lassen. Das teilte die Wahlkommission mit. Gewählt wird der neue Präsident am 31. März.



Spitzenreiter in der jüngsten Umfrage ist der Komiker Wladimir Selenski, der auch in einer beliebten Fernsehserie den Präsidenten spielt. Er kam auf 21,9 Prozent, die ehemalige Regierungschefin Julia Timoschenko auf 19,2 Prozent und Amtsinhaber Petro Poroschenko auf 14,8 Prozent.