Pawel Klimkin, Außenminister der Ukraine. Archivbild

Quelle: Michael Kappeler/dpa

Der ukrainische Außenminister Pawel Klimkin hat in einer Videobotschaft seinen Rücktritt angekündigt. Er werde das Schreiben dazu an diesem Montag einreichen, dem Tag der Amtseinführung des neuen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Das teilte Klimkin in dem Clip auf seiner Facebook-Seite mit.



Klimkin, früher auch Botschafter in Deutschland, war Außenminister unter Präsident Petro Poroschenko, der am 21. April die Wahl verloren hatte.