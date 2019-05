Der ukrainische Ministerpräsident Wladimir Groisman. Archivbild

Quelle: Sergii Kharchenko/dpa

Nach der Auflösung des ukrainischen Parlaments hat Regierungschef Wladimir Groisman seinen Rücktritt angekündigt. Er werde sich am Mittwoch nach einer Kabinettssitzung aus dem Amt zurückziehen, sagte er nach der Vereidigung des neuen Staatschefs Wolodymyr Selenskyj in Kiew.



Ex-Komiker Selenskyj hatte bei der Zeremonie das Parlament aufgelöst. Neuwahlen könne es schon in zwei Monaten geben, sagte er. Zudem legte der proeuropäische Politiker der gesamten Regierung den Rücktritt nahe.