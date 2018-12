Wenn man mit Trump-Wählern redet, findet man selten jemanden, der sein Benehmen verteidigt oder seine Tweets lobt. Viele sagen auch, sie hätten früher Demokraten gewählt. Die hätten ihnen versprochen, dass es bald aufwärts gehe, aber es sei nichts passiert. "Diesmal habe ich crazy, verrückt, gewählt", erklärte mir einmal strahlend ein Trump-Wähler. Das war im West-Virginia in einem sogenannten Trailer-Park. Wer dort lebt, ist arm und vom Leben geprügelt. Alles ist weit weg: gute Schulen, gute Ärzte, gute Lebensmittel und vor allem gute Jobs. Da wird ein reicher Milliardär aus New York, den man aus dem Fernsehen kennt, mit einer hübschen, jüngeren Frau und eigenem Flugzeug schnell zum Messias. Man will seinen Versprechungen glauben, alle reich zu machen. So wie man Trump glauben will, dass vier plus vier neun ist. Auch, weil die, die immer sagten, es sei nur acht, auch nie Recht hatten und halfen.