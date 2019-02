Guérot: Arbeitslosengeld, Mindestlöhne, Kindergeld, all diese sozialen Dinge müssten wir auch europäisch regeln, damit den Bürgern klar wird: Europa kümmert sich um das Soziale! Das ist ein mutiges und großes Unterfangen und ginge auch nicht von heute auf morgen, aber ich plädiere, es in Angriff zu nehmen und ein europäisches Sozialsystem in den nächsten 15 bis 20 Jahren zu institutionalisieren. Wenn die Leute dann Sozialleistungen in Empfang nehmen, sehen sie, dass dieses von Europa kommen. Das ist das, was der Philosoph Peter Sloterdijk "Wohlfahrtspatriotismus" nennt. Soll heißen: Wer mich nährt, den liebe ich.