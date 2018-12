Im Gespräch mit dem ZDF-Morgenmagazin bestätigte die Professorin der Donau-Universität Krems die Aggressivität der "Gilets Jaunes" in Paris am vergangenen Wochenende. Sie seien zudem einmal mehr in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt, weil die Ausschreitungen im Herzen von Paris stattfanden, "und nicht in den Banlieues, also den Vororten, wie die sogenannten Riots 2004 und 2008", so Guérot.