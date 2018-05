heute.de: Der Karlspreis ist nach Karl dem Großen benannt, dessen Frankenreich das heutige Deutschland und Frankreich einschließt. Was bedeutet eine Vergabe dieses Preises an Macron heute?



Guérot: Bevor wir angefangen haben, in Nationalstaaten einzuteilen, gab es andere Möglichkeiten, Europa zu denken. Die Vergabe des Karlspreises an Macron ist ein Appell, Europa wieder anders zu denken, jenseits von Nationalstaaten. Es ist dringend geboten, uns an diese Ideen zu erinnern.