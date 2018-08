Das Gericht in Gelsenkirchen hatte das Zwangsgeld verhängt. Quelle: Caroline Seidel/dpa

Die Anwältin des möglicherweise rechtswidrig nach Tunesien abgeschobenen Islamisten Sami A. hat von der Stadt Bochum das angedrohte Zwangsgeld von 10.000 Euro eingefordert. "Das Fax ist in der Nacht raus, das Geld muss gezahlt werden", sagte die Anwältin Seda Basay-Yildiz.



Zuvor war das mit der Androhung des Zwangsgeldes versehene Ultimatum des Verwaltungsgerichts Gelsenkirchen ausgelaufen. Die Stadt Bochum musste Sami A. am Dienstag bis Mitternacht zurückholen - was nicht passierte.